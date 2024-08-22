Бетономешалка перевернулась на съезде МКАД в районе Северное Медведково
Источник 360.ru: на съезде МКАД перевернулась бетономешалка
На съезде МКАД в районе Северное Медведково перевернулся грузовик. На место прибыла скорая, сообщил источник 360.ru.
По его данным, бетономешалка вылетела через ограждение, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Автомобилист получил ссадины и ушибы.
«Водитель отказался от госпитализации», — добавил источник.
Накануне массовое ДТП с участием грузовика произошло в Химках на Ленинградском шоссе. Всего столкнулись шесть автомобилей, два человека пострадали. Из-за аварии на дороге образовался огромный затор.
До этого три человека получили травмы в ДТП с такси на Северо-Восточной хорде в столице. Из-за аварии перекрыли три полосы движения из четырех.