Бетономешалка перевернулась на съезде МКАД в районе Северное Медведково

На съезде МКАД в районе Северное Медведково перевернулся грузовик. На место прибыла скорая, сообщил источник 360.ru.

По его данным, бетономешалка вылетела через ограждение, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Автомобилист получил ссадины и ушибы.

«Водитель отказался от госпитализации», — добавил источник.

Накануне массовое ДТП с участием грузовика произошло в Химках на Ленинградском шоссе. Всего столкнулись шесть автомобилей, два человека пострадали. Из-за аварии на дороге образовался огромный затор.

До этого три человека получили травмы в ДТП с такси на Северо-Восточной хорде в столице. Из-за аварии перекрыли три полосы движения из четырех.