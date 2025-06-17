Бетономешалка перевернулась на мосту в Подмосковье

Бетономешалка перевернулась на мосту между Кутьино и Дубровицами

Бетономешалка попала в крупное ДТП в Подмосковье. Грузовик перевернулся и заблокировал движение на мосту между Кутьино и Дубровицами в Подольском городском округе. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что автомобиль лежит на боку под проливным дождем. Причина аварии неизвестна, водителям придется выбирать пути объезда.

В начале июня бетономешалка перевернулась в районе Рябиновской улицы в Москве. Врачи госпитализировали водителя с множественными переломами, второй человек в кабине техники не пострадал.

Также в апреле крупное ДТП с бетономешалкой произошло на северо-востоке столицы, тогда пострадал один человек.