Крупное ДТП с бетономешалкой произошло на северо-востоке Москвы

Бетономешалка перевернулась в северо-восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП зафиксировали у дома № 14 в Огородном проезде.

Грузовик задел четыре легковых автомобиля. Также перевернувшаяся бетономешалка заблокировала пассажиров в проезжавшем мимо такси.

На место аварии прибыла бригада скорой помощи. В данный момент медики осматривают людей. Число пострадавших пока не известно.

Нет информации и о том, произошел ли разлив цемента в районе дорожно-транспортного происшествия.

UPD: в ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали.

Ранее рядом с МКАД маршрутный автобус столкнулся с уборочной техникой. Здесь пострадали три человека.