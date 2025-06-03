Бетономешалка перевернулась после ДТП на проспекте Генерала Дорохова

В результате аварии на проспекте Генерала Дорохова в районе Рябиновской улицы в Москве перевернулась бетономешалка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на место прибыли сотрудники экстренных служб, работает автокран для подъема машины. Еще прибыли врачи, госпитализировали одного из водителей, у него множественные переломы. По предварительной информации, второй водитель не пострадал.

В результате ДТП столкнулись два грузовика. Как сообщила пресс-служба Дептранса, из-за случившегося перекрыли движение по дублеру и разворот под эстакадой по улице Рябиновая. Водителей призвали объезжать этот участок.

UPD: бетономешалку поставили на колеса.