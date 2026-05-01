Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Информация появилась в приложении МЧС России.

«Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА», — указано в сообщении.

Ночью в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили, что в Туапсе на территории морского терминала вспыхнул пожар из-за атаки беспилотника.

«Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — отметили в оперштабе.

За ночь средства ПВО успешно отразили атаку 141 украинского дрона над российскими регионами.

Ранее крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Власти создали специальный штаб для организации работы добровольцев по ликвидации последствий разлива нефти.