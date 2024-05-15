Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 07:37 Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области Голубев: 2 взрыва прогремели на топливной базе под Ростовом после атаки БПЛА РИА «Новости»

Читать 360 в

Топливную базу в Ростовской области атаковали два беспилотника. На месте прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», — написал он.

Реклама

Как уточнил глава региона, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 15 мая в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, снаряды РСЗО «Ольха» и несколько дронов.

Над Крымом 15 мая сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Пять дронов сбили под Курском, а еще три уничтожили в Брянской области.