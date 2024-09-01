Беспилотник упал в Ленинском городском округе

Утром в субботу в населенном пункте Беседы Ленинского городского округа упал беспилотный летательный аппарат. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 7 в Промышленном проезде. Дрон попал в стену четырехэтажного здания, в результате взрыва пострадавших нет. Более подробная информация выясняется.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 158 беспилотников в небе над целым рядом регионов страны.