Беспилотник упал в Ленинском городском округе

Источник 360.ru: БПЛА упал в селе Беседы Ленинского городского округа

Утром в субботу в населенном пункте Беседы Ленинского городского округа упал беспилотный летательный аппарат. Об этом 360.ru сообщили  в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 7 в Промышленном проезде. Дрон попал в стену четырехэтажного здания, в результате взрыва пострадавших нет. Более подробная информация выясняется.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 158 беспилотников в небе над целым рядом регионов страны.

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