Сбитый в Ростовской области дрон привел к задержке 38 поездов

Обломки сбитого в Ростовской области беспилотника повредили контактную сеть в районе станции Сергеевка в Ростовской области. В результате кратковременной приостановки движения поездов сейчас с задержкой в три часа 40 минут по своим маршрутам следуют 38 составов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Там отметили, что возобновить проезд удалось в кратчайшие сроки. Все составы следуют по своим маршрутам. Но с задержкой в пути на три часа 40 минут едут 38 составов.

Железнодорожники делают все возможное, для сокращения времени отставания от расписания.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на субботу, 23 августа, дежурные средства ПВО сбили над Ростовской областью четыре беспилотника, запущенных с территории Украины. Еще четыре дрона сбили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.