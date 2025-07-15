Беспилотник с примотанной коробкой нашли в Новой Москве

Беспилотник обнаружили в Троицком административном округе Москвы в районе Вороново. БПЛА находился в лесопосадке в 50 метрах от СНТ «Рассвет», сообщил источник 360.ru.

По его данным, информация о находке поступила в экстренные службы в 18:04.

«Нашли беспилотник без боевой части, лопасти внизу, сверху примотана прямоугольная коробка», — отметил собеседник 360.ru.

Очевидец происшествия сообщила, что на место ЧП приехали сотрудники МЧС и Росгвардии.

«Для разминирования беспилотного аппарата ждут саперов. После ЧП территорию оцепили. Никто не пострадал», — добавила местная жительница.

В последних числах июня беспилотники ВСУ атаковали Московскую область. Дроны были оснащены металлическими кубиками.