ВСУ ударили по Новой Москве дронами с поражающими элементами

Mash: в украинских дронах в Новой Москве нашли металлические кубики

Беспилотники Вооруженных сил Украины, атаковавшие Московскую область в ночь на 26 июня, были оснащены металлическими кубиками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Поражающие элементы нашли внутри боевых аппаратов. Жители ЖК «Середневский лес» рассказали, что металлические кубики повредили их автомобили.

В нескольких машинах разбиты стекла. Жилой комплекс находится всего в трех километрах от аэропорта Внуково, где ночью вводили план «Ковер» из-за угрозы дронов.

Власти вводили ограничение не только на работу аэропорта Внуково, но и в Калуге.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ПВО сбили два атаковавших российскую столицу беспилотника.