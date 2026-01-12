Бешеная рысь напала на подростка в спортивном центре в Башкирии

Рысь напала на подростка в спортивном центре «Уфимский сокол» в Башкирии. Об этом сообщил 360.ru директор учреждения Александр Астахов.

Он уточнил, что зверь забрался на территорию и поцарапал одну из девочек. Пострадавшей оказали первую помощь на месте. Прибывшие сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии республики нашли животное уже мертвым и увезли тело на экспертизу.

«Я бы сказал, что она, скорее всего, бешеная. Иначе чего бы она к людям побежала? Нормальное животное бегало бы где-нибудь в лесу, да и все», — заявил Астахов.

По данным РЕН ТВ, рысь в какой-то момент стала задыхаться и есть снег. Она умерла на глазах у очевидцев.

