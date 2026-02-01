Беременная россиянка вступила в бой с пенсионером за место в автобусе

Битва за место развернулась в автобусе Омска между пенсионером и беременной

Конфликт за сидячее место в переполненном омском автобусе возник между стоявшей беременной девушкой и не пожелавшим уступить ей место пенсионером. Об этом сообщило издание Om1.ru , выложившее отцензурированную версию съемки из салона общественного транспорта.

На записи молодая девушка била сидящего пассажира, нецензурно высказываясь о его пожилом возрасте, своей беременности и жалуясь, что противник пытается порвать ее куртку.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, причиной конфликта стала борьба за место. Беременную матерщинницу возмутил отказ пенсионера уступить ей сиденье, и она сорвалась на удары и брань.

В региональном главке МВД изданию «Подъем» сообщили, что в правоохранительные органы заявлений о случившемся не поступало. Но после обращения журналистов происшествие зарегистрировали для проведения проверки и поиска участников конфликта.

В конце октября драку с пешеходом затеял водитель автобуса в Ярославле. Ему не понравилось замечание соперника, что общественный транспорт наехал на зебру во время остановки. Компания-перевозчик и полиция города пообещали провести проверку по факту конфликта.