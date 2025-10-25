В Ярославле водитель автобуса избил пешехода из-за замечания

В Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который осмелился сделать ему замечание. Переходящего дорогу мужчину не устроило, что автобус остановился на зебре, сообщило местное издание 76.RU .

Потасовка случилась на Волгоградской улице. Оскорбления быстро вылились в драку. Ее засняли на видео. На кадрах было видно, как водитель бил пешехода, тот упал на асфальт, ударился головой и остался лежать без движения.

«Водитель автобуса нокаутировал молодого человека. Поражает, как всем людям абсолютно плевать друг на друга. Ни один человек не среагировал, чтобы разнять драку, молодой человек лежал без сознания на проезжей части, никто не подошел помочь», — рассказал один из очевидцев.

Компания-перевозчик и правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

