«Бьемся во все двери». Жители челябинской области оказались отрезаны от магазинов и школы
Источник 360.ru: поселки под Челябинском лишились моста из-за паводков
Жители нескольких поселков в Челябинской области после наводнения оказались отрезаны от района — водой смыло единственный мост через реку Каменку. Об этом сообщил источник 360.ru.
Чтобы добраться до школы или магазинов, местным жителям приходится идти девять километров через лес. Кроме того, из-за паводков размыло автодорогу. По словам местных жителей, администрация не торопится устранять последствия паводков.
Глава Саткинского района Александр Глазков на вопросы о разрушенном мосте и размытой дороге отвечать отказался, а до главы Межевого городского поселения Николая Евдокимова дозвониться не удалось.
«С 29 июня ничего не сделали. Даже деревья поваленные, и то не убрали. <…> Три месяца мы ждем и бьемся во все двери», — отметила одна из жительниц деревни Айская.
Жители поселков направляли жалобы в различные инстанции. Администрация Саткинского района ответила, что мост не представляется возможным включить в реестр социально-значимых объектов.
«Этот мост (автомобильная дорога) не является единственной в процессе жизнеобеспечения людей, проживающих по улицам Айская, Печная Межевого городского поселения, деревни Покровка Сулеинского городского поселения, деревни Алексеевка Айлинского сельского поселения», — сообщил в документе глава Межевого городского поселения Евдокимов.
По его словам, вопрос направления средств субсидии на реконструкцию дороги рассмотрит министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В самом ведомстве на запрос ответили, что мост не находится в ведении министерства.
«Мы не знаем, что нам делать дальше, 29 июня наша речка Каменка в результате проливных дождей размыла наш мост. Проехать невозможно, это единственная дорога, по которой мы можем добраться», — сообщила в видеообращении жительница одного из поселков.
Ранее в Челябинской области на Киолимском водохранилище прорвало дамбу. Из-за паводка затопило местные поселки.