«Бьемся во все двери». Жители челябинской области оказались отрезаны от магазинов и школы

Жители нескольких поселков в Челябинской области после наводнения оказались отрезаны от района — водой смыло единственный мост через реку Каменку. Об этом сообщил источник 360.ru.

Чтобы добраться до школы или магазинов, местным жителям приходится идти девять километров через лес. Кроме того, из-за паводков размыло автодорогу. По словам местных жителей, администрация не торопится устранять последствия паводков.

Глава Саткинского района Александр Глазков на вопросы о разрушенном мосте и размытой дороге отвечать отказался, а до главы Межевого городского поселения Николая Евдокимова дозвониться не удалось.

«С 29 июня ничего не сделали. Даже деревья поваленные, и то не убрали. <…> Три месяца мы ждем и бьемся во все двери», — отметила одна из жительниц деревни Айская.