Стала известна причина прорыва дамбы в Челябинской области
Власти Карабашского округа назвали дожди причиной разрушения плотины
Плотина на Киолимском водохранилище Челябинской области частично разрушилась из-за продолжительных ливней. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в «ВКонтакте».
Из-за прорыва дамбы затопило поселок Киолим. Угроза паводка также возникла еще в четырех населенных пунктах: Мухаметове, Байдашеве, Сактаеве и Карасеве. Жителей этих поселков предупредили о возможной эвакуации.
Глава округа призвал жителей собрать вещи первой необходимости и документы. По его словам, эвакуируемых разместят в двух школах, больнице и профилактории.
Афанасенко отметил, что вода уже ушла из Киолима, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.
Прорыв плотины произошел 26 июля, власти ввели в Челябинской области режим ЧС. По информации Telegram-канала Shot, жителям Киолима пришлось спасаться от прибывающей воды на крышах домов. Издание опубликовало видеозапись с последствиями ЧП.