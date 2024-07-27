Стала известна причина прорыва дамбы в Челябинской области

Власти Карабашского округа назвали дожди причиной разрушения плотины

Фото: Пресс-служба МЧС

Плотина на Киолимском водохранилище Челябинской области частично разрушилась из-за продолжительных ливней. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в «ВКонтакте».

Из-за прорыва дамбы затопило поселок Киолим. Угроза паводка также возникла еще в четырех населенных пунктах: Мухаметове, Байдашеве, Сактаеве и Карасеве. Жителей этих поселков предупредили о возможной эвакуации.

Глава округа призвал жителей собрать вещи первой необходимости и документы. По его словам, эвакуируемых разместят в двух школах, больнице и профилактории.

Афанасенко отметил, что вода уже ушла из Киолима, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Прорыв плотины произошел 26 июля, власти ввели в Челябинской области режим ЧС. По информации Telegram-канала Shot, жителям Киолима пришлось спасаться от прибывающей воды на крышах домов. Издание опубликовало видеозапись с последствиями ЧП.

Кровавая резня. ВСУ решились на отчаянный шаг ради мнимой победы

Церемония закрытия человечества. Старт Олимпиады в Париже превратился в цирк и хаос

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте