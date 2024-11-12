Внедорожник в Китае протаранил толпу, погибли 35 человек

В городе Чжухай в китайской провинции Гуандун машина врезалась в толпу. В результате погибли 35 человек, еще 43 пострадали, сообщило агентство Xinhua .

Внедорожник влетел в толпу возле спортивного центра. Водитель попытался скрыться с места аварии, но полиция задержала его. Виновником смертельного ДТП оказался 62-летний мужчина. Водитель находится в коме.

По данным китайского МВД, мужчина мог наехать на толпу, потому что был «недоволен результатом раздела имущества после развода».

Ранее Mercedes вылетел в Калининграде на встречную полосу и наехал на пешеходов. Авария произошла на улице Черняховского. В результате ДТП пострадали пять человек, еще одна женщина скончалась от полученных травм. В иномарке полиция обнаружила шприц с неустановленной бесцветной жидкостью. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.