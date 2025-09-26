Белорусская ЖД отменила часть поездов в Россию из-за ЧП в Смоленской области
Две пары поездов Смоленск — Заольша (Витебская область) отменили на 26 сентября из-за крушения грузового состава в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Кроме того, по просьбе российских коллег белорусские железнодорожники направили в помощь пожарный и восстановительный поезда.
Утром на перегоне Рудня — Голынки водитель грузовика решил проскочить переезд перед товарным поездом, но не успел. Удар был такой силы, что с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с горючим, начался пожар.
Машиниста и его помощника с травмами средней тяжести отправили в больницу. На месте крушения работают три пожарных и четыре восстановительных поезда, движение по участку приостановлено.