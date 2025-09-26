Локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области

Грузовик влетел в товарный поезд на переезде в Смоленской области. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Из-за аварии разгорелся пожар. ЧП произошло утром между станциями Рудня и Голынки. Когда машинист заметил грузовик, он применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось.

«Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу», — отметили в пресс-службе.

На место ДТП прибыли три пожарных поезда и четыре — восстановительных. Движение на участке перекрыли, для ликвидации последствий аварии организовали оперативный штаб.

