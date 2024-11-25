«Бегите, мы горим!» Пассажирка самолета рассказала об аварии в Анталье
Блогер Лавриненко: перед посадкой Superjet 100 в Анталье все было штатно
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» попал в аварию при приземлении в аэропорту Антальи. Никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не погиб. Блогер Евгения Лавриненко, оказавшаяся на борту, рассказала 360.ru о произошедшем.
Она отметила, что при приземлении все шло нормально, но затем раздался удар о землю. Дети ушиблись и закричали.
«Люди начали вскакивать с мест, доставать свои чемоданы, загораживать проход. А потом резко такой хлопок. И мы увидели во всех окнах оранжевый красный свет. Пожар начался в самолете, стало жарко, начал валить дым. Люди стали давить друг друга, эти чемоданы пытаться продолжать доставать. Потом кто-то крикнул не из сотрудников: „Да бросьте вы эти чемоданы, бегите, мы горим!“ Потом кто-то начал кричать: „Пропускайте детей!“ Детей никто не пропускал», — сообщила Лавриненко.
Экипаж самолета скомандовал бежать в хвост, где развернули трапы, но там уже все заволокло едким дымом, уточнила она. Часть пассажиров, включая Евгению и ее восьмилетнюю дочь, все же решили выбраться на улицу там и надышались гарью.
Спустя время появился представитель аэропорта и велел всем бежать в автобус. В терминале аэропорта им дали еду, но не выделили отдельных мест, и пассажирам пришлось коротать время где придется, рассказала собеседница 360.ru.
«Уже после пяти утра к нам пришел представитель „Азимута“ и сказал, что скоро багаж будет. Мы пришли. Багаж был, который выставлен в целостности, и представитель сказал, что тем, кому нужен трансфер, они организуют. Но я, так как живу в Турции, сама уехала без трансфера», — добавила Лавриненко.
По данным авиакомпании, причиной грубой посадки стал сдвиг ветра. Сразу после приземления в двигателе начался пожар.