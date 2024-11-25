«Бегите, мы горим!» Пассажирка самолета рассказала об аварии в Анталье

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» попал в аварию при приземлении в аэропорту Антальи. Никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не погиб. Блогер Евгения Лавриненко, оказавшаяся на борту, рассказала 360.ru о произошедшем.

Она отметила, что при приземлении все шло нормально, но затем раздался удар о землю. Дети ушиблись и закричали.

«Люди начали вскакивать с мест, доставать свои чемоданы, загораживать проход. А потом резко такой хлопок. И мы увидели во всех окнах оранжевый красный свет. Пожар начался в самолете, стало жарко, начал валить дым. Люди стали давить друг друга, эти чемоданы пытаться продолжать доставать. Потом кто-то крикнул не из сотрудников: „Да бросьте вы эти чемоданы, бегите, мы горим!“ Потом кто-то начал кричать: „Пропускайте детей!“ Детей никто не пропускал», — сообщила Лавриненко.

Экипаж самолета скомандовал бежать в хвост, где развернули трапы, но там уже все заволокло едким дымом, уточнила она. Часть пассажиров, включая Евгению и ее восьмилетнюю дочь, все же решили выбраться на улицу там и надышались гарью.