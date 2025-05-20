Бегавшего по селу медвежонка застрелили в Дагестане

Mash Gor: в Дагестане застрелили медвежонка, который бегал по селу

В Дагестане местные жители убили медвежонка, который выбежал в село. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Детеныш растерянно передвигался по улице, пугал водителей машин, но не нападал на окружающих. Неизвестные решили, что он представляет опасность, и застрелили животное.

Сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием обстоятельств случившегося. Если специалисты выяснят, что погибший медвежонок был представителем охраняемого вида животных, вину стрелка определят по статье о незаконной охоте. Застрелившему хищника в таком случае грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале мая в охотугодьях Абзелиловского района Башкирии медведь набросился на местного жителя и ранил его.