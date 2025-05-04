Медведь набросился на жителя Башкирии

Медведь напал на мужчину возле села Шарипово, в охотугодьях Абзелиловского района. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Башкирии.

Хищник ранил местного жителя, пострадавшего увезли в больницу. На место ЧП для выяснения всех обстоятельств случившегося выехал госинспектор Минэкологии республики Ильнур Султанов.

В ведомстве посоветовали избегать густых зарослей и ветровалов при прогулке в лесу. При обнаружении медведя или медвежонка нельзя к нему приближаться.

От зверя также не следует убегать, потому что это может вызвать у него инстинкт преследования. По информации пресс-службы, при встрече с медведем необходимо осторожно уйти, не поворачиваясь спиной к дикому животному.

Ранее на участившиеся встречи с косолапыми пожаловались жители ХМАО, сообщил Ura.ru. Случаи зафиксировали на территории вахтового поселка «Ловинка» и на трассах Белоярского района.