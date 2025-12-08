Киберэксперт Воронин напомнил, что почти все схемы мошенников в отношении пенсионеров начинаются со звонка по телефону

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин поделился с RT информацией о том, как злоумышленники обманывают пожилых людей.

Эксперт отметил, что все схемы мошенников начинаются с телефонного звонка. Злоумышленники стремятся заполучить персональные данные жертвы или код из SMS для доступа к порталу «Госуслуги». Полученные сведения затем используются для шантажа пенсионеров.

Одной из распространенных уловок является звонок от имени сотрудника поликлиники или медицинского центра. Мошенник предлагает пенсионеру записаться на бесплатный медосмотр, обновить личные данные или получить результаты анализов. Для этого, по словам мошенника, необходимо сообщить паспортные данные и код из SMS.

«Необходимо напомнить своим родителям, бабушкам и дедушкам, что по телефону ни в коем случае нельзя сообщать личные данные и любые коды из SMS», — рекомендовал эксперт.

Если возникнут сомнения относительно звонка, лучше всего прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию, сотрудниками которой представляются звонившие, заключил Воронин.