База отдыха загорелась на Кубани | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 01:26 База отдыха загорелась на Кубани МЧС: в станице Голубицкой на Кубани загорелась база отдыха

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База отдыха загорелась в станице Голубицкой Краснодарского края. По информации пресс-службы МЧС России, горят три нежилых здания.

База отдыха расположена в курортной зоне черноморского побережья. Огонь охватил тысячу квадратных метров.

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«Пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России», — сообщили в ведомстве.

К 01:25 возгорание удалось локализовать.

Ранее МЧС сообщило, что в крымском селе Белоглинка загорелся одноэтажный склад. Огонь распространился на тысячу квадратных метров. Из-за горючих материалов в ангаре и сильного ветра огонь стремительно распространился на большую территорию. На место пожара прибыли 72 специалиста и 21 единица техники, возгорание оперативно потушили.