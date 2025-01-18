Бастрыкин потребовал доклад о травмировании пенсионерки в «Центре Дикуля»

Результаты проверки московских следователей о пострадавшей во время падения лифта в клинике «Центр Дикуля» представят председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что работу поставили под контроль в центральном главке СК.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ С К России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — заявили в пресс-службе.

Лифт в «Центре Дикуля» упал в минувшую пятницу, 17 января. Внутри находились получивший ушибы охранник и пожилая пациентка, у которой диагностировали несколько переломов.

Сын пострадавшей женщины в комментарии 360.ru заявил, что владелец компании, изготовившей лифты, просил его не поднимать шумиху, чтобы не подпасть под уголовное дело. Свою просьбу собеседник предложил решить деньгами. Мужчина отказался и вызвал на место полицию.

По его словам, сотрудники клиники оказали матери первую медицинскую помощь, но скорую вызвали только после приезда правоохранителей.

«Сейчас мама находится в городской больнице. У нее как минимум два перелома», — добавил он.