Ни пружин, ни страховочного троса? Лифт с людьми рухнул в Москве второй раз за неделю
В «Центре Дикуля» не смогли предоставить сертификат на рухнувший лифт
В клинике «Центр Дикуля» в столичном районе Коньково рухнул лифт с людьми. Пожилая женщина получила несколько переломов. Конструкция могла быть не предназначена для перевозки людей, рассказал 360.ru сын пострадавшей.
Лифт сорвался с высоты около трех метров при перемещении с первого этажа на цокольный. В кабине находились два человека — 25-летний охранник центра, отделавшийся ушибами, и пожилая пациентка, получившая переломы.
По данным Telegram-канала Shot, лифт сорвался уже второй раз: впервые он упал 13 января, но тогда обошлось без пострадавших.
Родным пострадавшей предлагали откупиться
Сын получившей травмы женщины отметил, что представители клиники и компании-производителя лифтового оборудования просили его не поднимать шумиху — мужчина работает в Госдуме.
«Человек, который представился собственником компании, изготавливающей лифты, пояснил, что у оборудования обнаружились дефектные детали. Но если будет шум и заведут уголовное дело, его фирму закроют», — пояснил собеседник 360.ru.
Мужчине предложили решить вопрос деньгами. Он отказался, назвав случай вопиющим, учитывая, что теоретически он мог обернуться еще более тяжелыми последствиями.
Попытки собственника компании договориться сын пострадавший записал на диктофон. Запись попала в распоряжение 360.ru.
«У меня за плечами 90 работников, у которых семьи», — слышно на аудио.
Скорую вызвали только после приезда полиции
Сын пострадавшей пенсионерки вызвал полицию. На место происшествия также прибыли следователи.
«Только после этого клиника вызвала скорую. Хотя, надо признать, они оказали всю необходимую первую помощь, провели обследование и наложили гипс. Сейчас мама находится в городской больнице. У нее как минимум два перелома», — сказал он.
Мужчина подчеркнул, что при осмотре места происшествия следователями в клинике не смогли предоставить сертификат на лифт, а производитель оборудования к тому моменту покинул стены клиники.
«Есть мнение, что это вообще был не лифт, а грузовая платформа, не предназначенная для перевозки людей. То есть конструкция без пружин и страховочного троса. Но это пока что только в формате предположения. Сертификат еще никто не видел», — пояснил сын пострадавшей.
Лифта нет и не было
В Центре Дикуля многочисленные сообщения в СМИ о случившемся назвали полным бредом.
«У нас нет лифта и никогда не было, только механический подъемник. В средствах массовой информации пишут полный бред. Вся дальнейшая информация только от официальных лиц», — заявили 360.ru в кол-центре клиники.
Получить оперативный комментарий у СК и МВД на момент публикации материала не удалось.