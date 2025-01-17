Ни пружин, ни страховочного троса? Лифт с людьми рухнул в Москве второй раз за неделю

В «Центре Дикуля» не смогли предоставить сертификат на рухнувший лифт

В клинике «Центр Дикуля» в столичном районе Коньково рухнул лифт с людьми. Пожилая женщина получила несколько переломов. Конструкция могла быть не предназначена для перевозки людей, рассказал 360.ru сын пострадавшей.

Лифт сорвался с высоты около трех метров при перемещении с первого этажа на цокольный. В кабине находились два человека — 25-летний охранник центра, отделавшийся ушибами, и пожилая пациентка, получившая переломы.

По данным Telegram-канала Shot, лифт сорвался уже второй раз: впервые он упал 13 января, но тогда обошлось без пострадавших.

Родным пострадавшей предлагали откупиться

Сын получившей травмы женщины отметил, что представители клиники и компании-производителя лифтового оборудования просили его не поднимать шумиху — мужчина работает в Госдуме.

«Человек, который представился собственником компании, изготавливающей лифты, пояснил, что у оборудования обнаружились дефектные детали. Но если будет шум и заведут уголовное дело, его фирму закроют», — пояснил собеседник 360.ru.

Мужчине предложили решить вопрос деньгами. Он отказался, назвав случай вопиющим, учитывая, что теоретически он мог обернуться еще более тяжелыми последствиями.

Попытки собственника компании договориться сын пострадавший записал на диктофон. Запись попала в распоряжение 360.ru.

«У меня за плечами 90 работников, у которых семьи», — слышно на аудио.