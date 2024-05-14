Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении блокадницы ее родственником | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 00:00 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении блокадницы ее родственником Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении 84-летней блокадницы РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 84-летней блокадницы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В соцмедиа сообщается, что женщину, пережившую блокаду Ленинграда, избил муж ее внучки, отобрал пенсию и выплату к празднику», — сказано в сообщении СК.

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В ведомстве отметили, что у пожилой петербурженки медики диагностировали ушибы позвоночника и левого плеча. В региональном главке сообщили, что блокадница пожаловалась на мужа своей внучки, который 6 мая отобрал у нее полученные 50 тысяч рублей, а ранее украл 20 тысяч рублей.

По подозрению в ограблении родственницы задержали 37-летнего местного жителя. Полицейские уточняют подробности произошедшего.