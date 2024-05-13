Жителя Петербурга задержали по подозрению в ограблении 84-летней блокадницы | 360°

Криминал 13 мая 2024, 13:39 Жителя Петербурга задержали по подозрению в ограблении 84-летней блокадницы

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в ограблении 84-летней блокадницы. Мужчину считают причастным к краже 70 тысяч рублей, сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Женщина, проживающая на Мытнинской улице, рассказала стражам порядка, что муж ее внучки отобрал у нее 50 тысяч рублей, а незадолго до этого похитил 20 тысяч рублей.

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Сейчас полицейские уточняют подробности случившегося.