Блокадницу избили и отобрали у нее выплату к 9 Мая в Петербурге | 360°

Криминал 13 мая 2024, 10:21 Блокадницу избили и отобрали у нее выплату к 9 Мая в Петербурге Mash: в Петербурге мужчина избил блокадницу и отобрал у нее 70 тысяч рублей РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге избили и обокрали 84-летнюю блокадницу. В преступлении заподозрили родственника, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, пенсионерка заявила в правоохранительные органы на 37-летнего супруга внучки, обвинив его в краже и побоях. Пожилая женщина рассказала полицейским, что родственник два раза отбирал у нее деньги.

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Она уточнила, что сначала он украл 20 тысяч рублей пенсии. Спустя какое-то время мужчина отобрал у блокадницы еще 50 тысяч рублей, которые она получила от государства ко Дню Победы.

Журналисты добавили, что муж внучки, забирая у бабушки деньги, избил ее. Медики диагностировали у пенсионерки ушибы позвоночника и левого плеча. Подозреваемого привезли в полицейский участок, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в Тобольске суд отправил на три года в колонию местного жителя за кражу. Мужчина похитил у пенсионеров примерно 500 тысяч рублей.