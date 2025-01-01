Десять человек получили различные травмы при обрушении высокой инсталляции из конструктора Lego в городе Пибоди в Массачусетсе. ЧП произошло на праздничном шоу в честь Нового года, сообщил телеканал NBC.
Четырехметровая конструкция в виде гигантского аркадного автомата рухнула из кубиков Lego в одном из торговых центров, когда запускались воздушные шары. Пострадали шесть детей и четверо взрослых. Восемь из них доставили в госпиталь.
Очевидцы рассказали, что большие детали Lego рассыпались по торговому залу. Некоторые из присутствующих на празднике не растерялись и стали воровать кубики.
Ранее вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас. Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.
Башня из Lego рухнула на людей в США
Шаман выпустил обращение по случаю Нового года
Зарплаты российских бюджетников проиндексировали с 1 января
Шахматисты из России и Норвегии разделили титул чемпиона мира по блицу
Мишустин в поздравлении с Новым годом раскрыл секрет сильной России
Очевидец рассказал о мародерстве польских наемников в Часовом Яре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте