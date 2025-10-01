Баран разгромил табачный магазин в Башкирии и попал на видео

На записи с камеры наблюдения видно, как животное стремительно проламывает рогами одну из стеклянных дверей магазина. Затем баран выходит на улицу, ломает вторую секцию и исчезает внутри.

Как рогатый хулиган будет возмещать ущерб — неизвестно.

Ранее стало известно, что в уральском городе Ревда бродячие свиньи держат в страхе местных жителей. Животные часто заходят на детские площадки, спят в песочницах и под окнами домов. Они также становятся причиной аварий на дорогах и ворошат мусорные контейнеры. Причем у свиней есть хозяин, но управу на него найти не могут.