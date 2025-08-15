15 августа 2025 20:22 Уральский город 3 года живет в свином апокалипсисе: когда спасут Ревду 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Суд

ДТП

Животные

Полиция

Фермеры

Жители уральского города Ревда уже не первый год страдают от бродящих по улицам свиней: они захватывают детские площадки, спят в песочницах и под окнами домов, провоцируют аварии на дорогах и ворошат мусорки. Помните бутовских коз? Так вот им очень и очень далеко до ревдинской ОПГ. Причем у животных есть хозяин, но управу на него найти пока не особо удается.

Истории о захваченном свиньями уральском городе поражают Рунет уже не первый год. Местные в какой-то момент даже начали в шутку предлагать сделать их символом города. Но если серьезно от такого соседства все порядком успели устать. В скотный двор Ревда началась превращаться еще в 2022 году. Тогда у местного фермера Анатолия Луткова по кличке Ташкент расплодились его питомцы и он не нашел ничего лучше, чем отправить их на свободный выгул. А это всегда плохая идея: и для кошек, и для собак. Свиньи, как вы понимаете, тоже не исключение.

Спустя два года на их прогулки по Ревде наложили запрет через суд. Но Лутков контролировать стадо так и не начал. Либо пытался, но ничего не вышло.

Интересно Тогда, согласно данным Ревдинского городского суда, фермера обязали в течение месяца прекратить содержание сельскохозяйственных животных и бесконтрольный выгул скота. Как указывалось в иске, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно «35-40 голов свиней, голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов», при этом загон для их содержания у него отсутствовал. Тогда, согласно данным Ревдинского городского суда, фермера обязали в течение месяца прекратить содержание сельскохозяйственных животных и бесконтрольный выгул скота. Как указывалось в иске, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно «35-40 голов свиней, голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов», при этом загон для их содержания у него отсутствовал.

Из-за того, что, выражаясь образно, воз застрял на том же месте и суд ничего не дал, ревдинцам не оставалось ничего иного, кроме как продолжать снимать видео со свиньями их поросятами, отдыхающими в клумбах и песочницах, а водителям — быть особенно внимательными на дорогах. В 2024-м за шесть месяцев в полицию поступало 9 жалоб на пятачков Ташкента и две из них из-за ДТП. Одна из местных жительниц рассказала E1.RU о том, что в аварию со свиньей попал ее отец. Животное не пострадало, а вот автомобиль оказался разбит. Семья пыталась добиться компенсации от фермера, но тот заладил, что свинья, мол, не его. «Нам в ГАИ так и сказали, что ничего взыскать невозможно. У него же животные не чипированы. Аварий было много, кто-то заявлял, кто-то нет. Но ни один водитель ничего доказать не смог», — пояснила девушка.

Фото: РИА «Новости»

В минувшем июле инспекторы уральского межрегионального управления Россельхознадзора несколько раз приезжали к Ташкенту на проверку. По итогам этих выездов специалисты убедились, что нарушений допускается очень много. Среди прочих, неподобающее содержание личного хозяйства: выяснилось, что свиньи легко проникают на улицу через деревянное ограждение, потому что нормального забора просто нет. Кроме того, у пятачков отсутствуют поилки с чистой водой, поэтому им приходится ходить на речку. После этого в отношении фермера начали административное делопроизводство. Устранить все замечания обязали до 1 сентября.

Последние две недели свиней в городе не видно: об этом 360.ru рассказали в местной администрации. Там же подчеркнули, что проблемой стада Ташкента занимается Россельхознадзор, плюс вопрос находится на контроле в прокуратуре.

Фото: РИА «Новости»

«И есть решение суда, которые должны исполнять судебные приставы. Последние две недели животных не видно, они находятся на земельном участке у этого фермера. Ситуация была непростая в определенный момент, когда их было много. Сейчас он, вероятно, сократил поголовье: забил или продал», — предположили в администрации. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых также заявил нам, что вопросом с безнадзорным выгулом свиней занимаются специалисты Россельхознадзора, от других комментариев отказался. Получится ли наконец решить проблему свиного апокалипсиса — станет понятно всего через две недели.