Банду похитителей Андрея Мостового поймали в день преступления

В Санкт-Петербурге задержали банду похитителей. Они вымогали деньги у зятя депутата Госдумы и пытались похитить футболиста «Зенита», сообщил Telegram-канал Baza .

Вечером в воскресенье в районе улицы Вязовой преступники напали на бизнесмена Сергея С., зятя депутата Сергея Макарова. Они затолкали его в Land Cruiser, надели наручники и отобрали телефон. Угрожая пистолетом, они потребовали выкуп в 10 миллионов рублей.

Сергей сообщил, что его жена может отдать 2,5 миллиона во дворе на улице Вязовой. Похитители согласились и привезли его туда. Бизнесмен перевел им 210 тысяч рублей. Похоже, сумма их устроила, и они его отпустили.

В тот же день злоумышленников поймали. Выяснилось, что они планировали похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового по той же схеме. Спортсмену удалось отбиться и сбежать. Возбуждено дело о похищении и разбое. Преступники задержаны, заказчиков ищут.

