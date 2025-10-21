В Казани неизвестный похитил девушку после нападения в подъезде

В Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде, сильно избил и, предположительно, похитил. Кадры с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении 360.ru.

Сначала злоумышленник догнал девушку, затем нанес ей несколько ударов и увел из дома в неизвестном направлении.

Пресс-служба МВД по Татарстану уточнила, что ЧП произошло в Советском районе, полиция приступила к проверке информации.

«Отдел полиции „Танкодром“ по Казани проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение, подробности случившегося уточняются», — заявили в ведомстве.

