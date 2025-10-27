Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. По информации Telegram-канала Shot , у спортсмена хотели потребовать выкуп в несколько миллионов рублей.

Нападение на футболиста произошло 23 октября около часа ночи на улице Вязовой. Неизвестные попытались силой затолкать его в микроавтобус Hyundai Grand Starex. Футболист оказал сопротивление, и ему помог хоккеист Александр Гракун. Им удалось вырваться и скрыться.

По информации Shot, 25 октября на улице Вязовой группа людей похитила Сергея Селегеня — зятя депутата Виталия Макарова. Его силой затолкали в Toyota Land Cruiser, надели наручники и потребовали выкуп в 10 миллионов рублей.

Четыре человека задержаны. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о попытке похищения и похищении.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в похищении и избиении мужчины в Гатчине. Его связали, силой затолкали в багажник и отвезли в соседнее садоводческое товарищество, где жестоко избили. У жертвы диагностировали закрытые переломы ребер и носа, а также многочисленные гематомы.