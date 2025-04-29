Балкон жилого дома загорелся на юге Москвы

Балкон квартиры в многоэтажном жилом доме загорелся в столичном районе Орехово-Борисово. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

Предположительно, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Другой информации о происшествии тоже пока нет.

Ранее при пожаре в квартире на 12-м этаже на востоке Москвы погиб один человек. Следственный комитет организовал проверку. По данным источника 360.ru, погибшая была лежачей больной. Предположительно, в квартире находились две женщины, вторая успела выйти на улицу.

Накануне балконы загорелись в многоэтажном жилом доме в Зябликове. Из огня спасли пятерых жильцов, в том числе ребенка. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров.