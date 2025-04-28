Балконы загорелись в многоэтажке на юге Москвы

Балкон загорелся в многоэтажном доме в районе Зябликово. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, пожар вспыхнул в здании на улице Мусы Джалиля, огонь охватил с 14-го по 17-й этажи. Пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка.

Собеседник 360.ru отметил, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Его площадь составила примерно 40 квадратных метров.

«На техэтаж и кровлю огонь не ушел», — добавил он.

Очевидец заявил 360.ru, что пламя распространилось на пять этажей, а не на четыре.

«Началось возгорание на одном балконе. Огонь начал охватывать верхние этажи <… > Две квартиры из пяти горят внутри, остальные на балконах», — подчеркнул он.

Ранее пожар произошел на третьем этаже жилого дома в Чехове. Спасатели эвакуировали жильцов и организовали вентиляцию подъезда, после чего потушили огонь. Всего огнеборцы спасли 35 человек, в том числе семь детей.