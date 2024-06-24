«Баклажек 20 отнес». Мальчик на велосипеде возил питьевую воду для пожарных во Фрязине

Мальчик Матвей привез около 20 больших бутылок с водой для пожарных во Фрязине

Мальчик по имени Матвей помогал спасателям, борющимся с крупным пожаром во Фрязине в Московской области. Он рассказал в беседе с 360.ru, что подвозил на велосипеде питьевую воду для пожарных.

«Я приехал, посмотрел, как тут все горит. Потом резко выходит мужчина, наверное, пожарный. Говорит: „Все, у кого есть вода — несите, пожалуйста, несите“. Я поехал по домам, начал у людей просить воду <…> Я, наверное, за сегодня баклажек 20 отнес», — рассказал Матвей.

Юноша перевозил воду на велосипеде. По его словам, пожарные пили ее, и обливали водой голову. Спасатели тепло поблагодарили маленького помощника.

Также мальчик рассказал, как один из пострадавших попытался спастись от огня, выпрыгнув из окна. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Прыжок мужчины видела жена, стоящая внизу.

Пожар в девятиэтажном здании случился 24 июня во Фрязине в Подмосковье. Площадь огня составила около пяти тысяч квадратных метров. В ходе ЧП погибли два человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело.