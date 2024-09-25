Бакальчук заявил, что Кадыров спас ему жизнь

Бакальчук заявил, что жив и не в тюрьме благодаря Кадырову

Владислав Бакальчук заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров фактически спас ему жизнь. Видео с этим признанием бизнесмен опубликовал в своем Telegram-канале .

«Когда все это случилось, я <…> пошел к нему за советом, и они предложили помочь. Благодаря этому, считаю, я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — подчеркнул он.

При этом на видео появился дисклеймер с датой записи 16 сентября, то есть еще до стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы.

Бакальчук назвал происходящее вокруг компании рейдерским захватом и добавил, что опасается за свою жизнь.

Стрельба произошла 18 сентября. Как сообщили в пресс-службе Wildberries, Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис. В конфликте погибли два человека.

По данным Forbes, Татьяна Бакальчук, вернувшая себе девичью фамилию Ким, после слияния с рекламным оператором Russ потеряла почти половину состояния.