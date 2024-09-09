Байкер врезался в здание в Кирове и погиб

В Кирове мотоциклист с пассажиркой на огромной скорости въехал в припаркованный BMW Х5 и врезался в стену здания, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое на месте ДТП.

Вечером 7 сентября в микрорайоне Лянгасово на Комсомольской улице, по предварительным данным, водитель мотоцикла вылетел за пределы дороги, совершив наезд на припаркованный внедорожник. После этого двухколесное транспортное средство врезалось в здание.

От удара мотоцикл загорелся. Водитель BMW Х5 оттащил пострадавших и вызвал скорую помощь. В результате аварии погиб 25-летний водитель. Его пассажирку доставили в больницу с травмами.

Авария с участием мотоцикла произошла ранее в Санкт-Петербурге. Водитель мотоцикла столкнулся с Kia Ceed, которым управлял 19-летний молодой человек. Байкера доставили в больницу, а его пассажирка скончалась на месте.