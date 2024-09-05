Пассажирка мотоцикла погибла во время ДТП на КАД в Петербурге

Смертельная авария с участием мотоцикла произошла накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» .

Водитель мотоцикла, двигаясь по внутреннему кольцу КАД, столкнулся с Kia Ceed, за рулем которого находился 19-летний парень. Байкера доставили в больницу в тяжелом состоянии, а его пассажирка — 28-летняя женщина, скончалась на месте.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.