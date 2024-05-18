Байкер впал в кому после столкновения с легковушкой в ТАО Москвы | 360°

Эксклюзив 18 мая 2024, 21:58 Байкер впал в кому после столкновения с легковушкой в ТАО Москвы Мотоциклист впал в кому после столкновения с легковым авто в ТАО Москвы Телеканал «360»

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Один человек сильно пострадал в ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля в Троицком административном округе (ТАО) Москвы. В распоряжении 360.ru оказали кадры с места событий.

На фото видно, что боковая часть легковой машины сильно смята. На асфальте лежит упавший мотоцикл. Работают экстренные службы.

По данным источника, в аварии сильно пострадал мотоциклист — он впал в кому. Состояние водителя легковушки неизвестно. Других подробностей случившегося не раскрыли.

Телеканал «360»

Ранее массовое ДТП случилось в Новотушинском проезде в Митине. Как рассказал источник 360.ru, всего в аварию попали четыре автомобиля. В одной из машин зажало два человека, их оперативно деблокировали спасатели. На место ЧП вызвали врачей, они оказали помощь пострадавшим.

Еще одно ДТП произошло в Ростовской области. В аварии погибли три человека, они были пассажирами «Газели», водитель которой потерял контроль над управлением и вылетел на встречную полосу.