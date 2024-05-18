Двух человек зажало в искореженной машине в массовом ДТП в Митине | 360°

Эксклюзив 18 мая 2024, 16:48 Двух человек зажало в искореженной машине в массовом ДТП в Митине Источник 360.ru: двое человек пострадали в массовом ДТП в Новотушинском проезде РИА «Новости»

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Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Новотушинском проезде в Митине. Как сообщил источник 360.ru, одна из машин перевернулась. Двоих людей зажало, их деблокируют спасатели.

Всего в аварию попали четыре машины. В одном из авто застряли два человека, одного уже деблокировали. Помощь пострадавшим оказывают медики, к месту происшествия прибыла санавиация.

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Самостоятельно выбраться из машины смогла женщина. Ее осмотрели врачи. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее массовая авария произошла на Красноармейском шоссе в Подмосковье. Машины получили сильные повреждения. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.