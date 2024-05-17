Авария с «Газелью» унесла жизни трех человек в Ростовской области | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 14:27 Авария с «Газелью» унесла жизни трех человек в Ростовской области

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Смертельная авария произошла на дороге Элиста — Зимовники в Ростовской области. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель «Газели» потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина опрокинулась, что привело к столкновению с ВАЗ-2108.

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Травмы, несовместимые с жизнью, получили три человека, в том числе предполагаемый виновник ДТП. Еще троим потребовалась медицинская помощь.