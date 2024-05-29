Байкер сбил девятилетнюю девочку в Кирове. Момент аварии попал на видео

Девятилетняя девочка попала под колеса мотоцикла, когда перебегала дорогу в Кирове. В распоряжении 360.ru оказалось видео момента ДТП.

Жуткая авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Пятницкой. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Школьница, по всей вероятности, не заметила байкера, выглядывая из-за припаркованной машины, а водитель не видел ребенка и не успел вовремя среагировать.

Девочка получила тяжелые травмы головы и сейчас находится в больнице. Более подробной информации о ее состоянии нет. По факту аварии идет проверка, сообщил сайт kp.ru. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее грузовик сбил 10-летнего мальчика в Подмосковье. Школьник на самокате пересекал перекресток Центральной улицы и Заводского шоссе.