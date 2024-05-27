Грузовик сбил 10-летнего мальчика в Подмосковье

ДТП с участием грузового автомобиля произошло на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик, сообщил источник 360.ru.
На место ЧП прибыла бригада скорой помощи. По данным источника, пострадавший мальчик ехал на самокате. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы примерно в 16:36.
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