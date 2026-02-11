Бабушка с внучкой погибли в сгоревшем частном доме в Твери

В Пролетарском районе Твери сгорел частный дом. Находившиеся в нем бабушка и внучка погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Пожар произошел в одноэтажном частном доме на улице 1-й Краснознаменной. Погибли два человека, которые предположительно приходились друг другу родственниками — бабушкой и внучкой. Причина возгорания неизвестна.

Видео пожара показала пресс-служба МЧС Тверской области. В тушении участвовали сотрудники первой, второй, четвертой и специализированной пожарно-спасательных частей. Они локализовали огонь в 14:39, затем обнаружили первую погибшую, после полной ликвидации нашли тело второй. Следком организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек, место происшествия осмотрели дознаватели.

Ранее частный дом горел в Богородском городском округе. Огонь охватил 80 квадратных метров. Надышавшихся дымом жильцов спасли через окно.