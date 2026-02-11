Пожарные спасли двух человек при тушении возгорания в частном доме

В воскресенье, 18 января, работники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в частном доме в Богородском городском округе и спасли двух человек.

Начальник части Сергей Сергеев сообщил, что пожарные быстро прибыли на место происшествия после звонка очевидцев в службу экстренных вызовов «Система-112». Они обнаружили, что огонь распространился на 80 квадратных метров, а помещения были сильно задымлены.

В одной из комнат спасатели нашли спящих мужчину и пожилую женщину, надышавшихся продуктами горения. Их оперативно эвакуировали через окно и передали сотрудникам скорой помощи. Пожилая женщина 1947 года рождения была госпитализирована в Ногинскую городскую больницу, а мужчина 1973 года рождения от госпитализации отказался.

Сергей Сергеев подчеркнул, что благодаря оперативным действиям работников подразделения пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.