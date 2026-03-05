Иранские БПЛА атаковали аэропорт в Азербайджане: что происходит в Нахичевани прямо сейчас

Иранский дрон взорвался в аэропорту Нахичевань в Азербайджане

В аэропорту Нахичевань взорвался иранский дрон. Об этом сообщило издание Axar.az.

«В результате падения БПЛА был поврежден международный аэропорт Нахичевань», — написали авторы публикации.

По предварительным данным, обошлось без жертв. После взрыва началось возгорание.

«Повреждено здание терминала: у него посечена крыша», — уточнил телеграм-канал Shot.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Агентство APA опубликовало кадры с места ЧП. На видео видно, как дрон на полной скорости влетел в землю у здания местного терминала воздушной гавани. Еще несколько БПЛА упали в других местах.

Накануне баллистическую иранскую ракету сбили над Турцией. Боеприпас прошел через воздушное пространство Сирии и Ирака, его своевременно обнаружили и уничтожили силы противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.