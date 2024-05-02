Автовладелец в Москве попал в больницу с ожогами рук | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 06:42 Автовладелец в Москве попал в больницу с ожогами рук Источник 360.ru: в Строгине водитель получил ожоги рук при возгорании в авто Пресс-служба МЧС

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В Северо-Западном административном округе Москвы загорелась машина. Владелец авто получил серьезные ожоги обеих рук, сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло в Строгино у дома по улице Маршала Катукова, 20. Спасателей вызвали 1 мая в 22:13. В машине Renault Kaptur загорелся блок под рулевой колонкой, площадь пожара составила около 0,5 квадратных метра. Огонь потушили до приезда пожарных.

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Пострадал один человек — владелец иномарки. Он получил ожоги кистей второй степени. Скорая помощь доставила его в больницу.

В Крыму машина попала в аварию на железнодорожных путях. Товарный поезд врезался в ВАЗ-2106. Один пассажир авто погиб. Водитель, женщина и шестилетняя девочка выжили, но попали в больницу в тяжелом состоянии. Возбудили уголовное дело по статье 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».