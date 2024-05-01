Товарный поезд столкнулся с легковушкой в Крыму, один человек погиб | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 23:29 Товарный поезд столкнулся с легковушкой в Крыму, один человек погиб Freepik

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Товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем на рельсах в Крыму, один пассажир машины погиб, троих положили в больницу, среди них есть шестилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Установлено, что в результате столкновения товарного поезда и ВАЗ-2106 погиб мужчина — пассажир автомобиля. Водитель и еще два пассажира — женщина и ее шестилетняя дочь — в тяжелом состоянии доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

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На место прибыли следователи, другие обстоятельства происшествия пока выясняют.

Ранее похожее ДТП случилось в Бурятии. На железнодорожном переезде водитель легковушки выехал на рельсы перед приближающимся грузовым поездом. Машинист пытался остановить состав, однако аварии не удалось избежать. В итоге водитель легковой машины скончался от полученных травм.